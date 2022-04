Nestlé, vendite 1° trimestre battono attese grazie ad aumento prezzi

Nestlé

(Teleborsa) -, colosso svizzero del settore alimentare, ha registrato unapari al 7,6% nel primo trimestre del 2022, con una crescita interna reale (RIG) del 2,4% e un pricing del 5,2%. Gli analisti avevano stimato una crescita del 5%. La crescita è stata generalizzata nella maggior parte delle aree geografiche e delle categorie, con un aumento dei prezzi, un continuo slancio nelle vendite al dettaglio e un'ulteriore ripresa nei canali fuori casa. Ilè aumentato del 5,4% a 22,2 miliardi di CHF (circa 21,3 miliardi di euro), rispetto ai 21,1 miliardi di CHF del primo trimestre del 2021. Le valute estere hanno ridotto le vendite dello 0,8%. Le dismissioni nette hanno avuto un impatto negativo dell'1,3%.La multinazionale ha, prevedendo una crescita organica delle vendite intorno al 5% e un underlying trading operating profit margin tra il 17% e il 17,5%. L'utile per azione sottostante in valuta costante e l'efficienza del capitale dovrebbero aumentare."In un contesto difficile, abbiamo ottenuto una forte crescita organica delle vendite con RIG resiliente - ha commentato il- Abbiamo aumentato i prezzi in modo responsabile e abbiamo riscontrato una domanda sostenuta da parte dei consumatori. L'inflazione dei costi continua ad aumentare notevolmente, il chenel corso dell'anno".Nei primi tre mesi dell'anno,è stato il maggior contributore alla crescita organica guidata dai suoi marchi scientifici e premium Purina ONE, Purina Pro Plan e Fancy Feast, nonché dai prodotti veterinari. Ilha registrato un'elevata crescita a una cifra alimentata dalla continua domanda di Nescafé, Starbucks e Nespresso. Le vendite nel settoresono cresciute a due cifre, con una forte crescita per KitKat e per i prodotti da regalo.in crescita a doppia cifra, trainata da un'ulteriore ripresa dei canali out-of-home e dei marchi premium S.Pellegrino e Perrier.La crescita organica delleè stata del 5,9%. All'interno del retail, le vendite disono cresciute del 5%, dopo una crescita molto forte del 39,6% nel primo trimestre del 2021. La crescita organica nei canaliha raggiunto il 35,6%, con vendite superiori ai livelli del 2019.