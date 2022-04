Antares Vision, assemblea approva bilancio 2021

Antares Vision

(Teleborsa) -degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha esaminato echiuso al 31 dicembre 2021, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal consiglio di amministrazione. I soci hanno deliberato di destinare il(pari a una perdita di 280.428 euro) interamente a deduzione della riserva straordinaria. Dal bilancio consolidato della società emerge un utile netto pari a 12.347.260 euro, di cui 12.395.990 euro di pertinenza del gruppo.L'assemblea ha inoltre rinnovato, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 24 marzo 2021, l'autorizzazione all'. L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale. Alla data odierna la società detiene direttamente 33.916 azioni proprie.