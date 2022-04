Gas, von der Leyen: "Ricatto Russia inaccettabile. UE unita per soluzione"

(Teleborsa) - "L'annuncio di Gazprom diai clienti in Europa è l'ennesimo tentativo delladi usare il". Lo ha affermato la Presidente della Commissione europea,, definendo questo attoe ribadendo che è la conferma della "come fornitore di gas"., ha rassicurato la numero uno di Bruxelles, aggiungendo "abbiamo lavorato pere i miglioripossibili in tutta la Ue"."Glihanno messo in attoproprio per questo scenario e abbiamo lavorato con loro in coordinamento e solidarietà. Gli europei possono confidare nel fatto che siamo uniti e pienamente solidi con gli Stati membri colpiti da questa nuova sfida. Gli europei possono contare sul nostro pieno sostegno", ha sottolineatola von der Leyen, confermando chedel gas per dare alla RussiaNonostante la von der Leyen abbia fatto cenno ad, per ora queste son, soprattutto pèer alcuni Paesi dle centro Europa.Fra i fornitori chiave dell'UE c'è la Norvegia che, nel 2020, è stato il maggior esportatore di gas verso l'UE dopo la Russia con una quota del 16,5%. Laperò ha fatto sapere che al momento sta producendo quanto più gas possibile everso l'Europa.A dispetto delle minacce di Gazprom,sono ancora. Lo ha confermato il direttore di Bulgartransgaz, Vladimir Malinov.Ed anche Snam conferma che il flusso di gas "in entrata" dalla Russia all'Italia al punto di Tarvisio "è regolare".Il prezzo del gas, che questa mattina aveva esordito sul mercato di Amsterdam i rialzo a 125 euro per Mwh, sulla scia dello stop alle forniture di gas della Russia, è sceso ora aconfermando un ridimensionamento dell'allarme sul mercato.