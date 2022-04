Sparkle amplia la copertura in Brasile

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, operatore di servizi internazionali che fa capo al, apre unper supportare la crescente domanda di connettività internazionaleIl nuovo PoP estende la capillarità della rete di Sparkle in Brasile, aggiungendosi agli altri PoP ae consolidando il suo posizionamento come una delle principali dorsali Tier-1 in Sud America.Il PoP è completamente, che copre gran parte del Centro e Sud America e collega Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela. Inoltre, grazie alla sua rete terrestre e sottomarina, che include le due “autostrade digitali”, Sparkle offre quattro rotte diversificate per la connettività dal Sud al Nord America.