MEF, riacquistati 5 miliardi di euro di BTP e CCTEU

(Teleborsa) - Il(MEF) ha annunciato il riacquisto di BTP a varie scadenze (da 3 a 6 anni) e CCTEU a 6 anni per un totale di 5 miliardi di euro, nell'asta odierna.In particolare, sono stati riacquistatidel, per cui l'offerta era risultata pari a 2,66 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,26;del, per cui l'offerta è stata di 1,74 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,68;del, a fronte di un'offerta pari a 2,51 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,94;del, per cui l'offerta ha raggiunto 3,49 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 5,24.Inoltre, sono stati riacquistatidel, per cui l'offerta ha toccato i 2,96 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,87.