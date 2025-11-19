MEF, riacquistati 5 miliardi di euro di BTP e CCTEU

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze
(MEF) ha annunciato il riacquisto di BTP a varie scadenze (da 3 a 6 anni) e CCTEU a 6 anni per un totale di 5 miliardi di euro, nell'asta odierna.
In particolare, sono stati riacquistati 1,18 miliardi di euro
del BTP 3,5% 3 anni scadenza 15-01-2026
, per cui l'offerta era risultata pari a 2,66 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,26; 825 milioni di euro
del BTP 0% 5 anni scadenza 01-04-2026
, per cui l'offerta è stata di 1,74 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,68; 1,29 miliardi di euro
del BTP 3,8% 3 anni scadenza 15-04-2026
, a fronte di un'offerta pari a 2,51 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,94; 667 milioni di euro
del BTP 3,85% 3 anni scadenza 15-09-2026
, per cui l'offerta ha raggiunto 3,49 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 5,24.
Inoltre, sono stati riacquistati 1,03 miliardi di euro
del CCTeu T.V. 6 anni scadenza 15-04-2026
, per cui l'offerta ha toccato i 2,96 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 2,87.