Technoprobe, Equita avvia copertura con Hold e TP a 7 euro

Equita

Technoprobe

(Teleborsa) -hasul titolo, società brianzola leader nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori. La società si è quotata il 15 febbraio 2022 su Euronext Growth Milan con un prezzo di collocamento di 5,7 euro per azione, mentre oggi scambia a 6,7 euro per azione. Ilè stato fissato aper azione, mentre ilsul titolo è "". Pur apprezzando il posizionamento dell'azienda e le opportunità rappresentate dall'espansione nei test finali e dal EU chips Act, Equita vede un rischio di alta concentrazione fornitori/clienti, spazio limitato per migliorare i margini eGli analisti stimano unadel 16% nel 2021-25, "ipotizzando che venga mantenuta la quota di mercato del 33% nel mercato core e l'ingresso nel mercato adiacente del final testing porti 100 milioni di euro di ricavi incrementali al 2025". Allo tempo stesso, si aspettano ulteriorenel 2022 (-60 bps di margine EBITDA dopo i -360 bps visti nel 2021) e nessuna espansione nel periodo 2021-25, "considerando la necessità di aumentare i costi fissi per sostenere i nuovi prodotti, la R&S e le funzioni di supporto e gestire il tema inflazione".