Ariston riduce operazioni in Russia, svalutazioni in Ucraina

Ariston Holding

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, hae la distribuzione di unper azione, pagabile il 25 maggio 2022, con record date 24 maggio 2022 e stacco cedola il 23 maggio 2022. La società ha anche fornito un'informativa sull'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e delle conseguenti sanzioni. Il gruppo ha due società controllate al 100% in Russia e Ucraina, con un'incidenza complessiva inferiore al 5% sui ricavi consolidati 2021.è un'impresa puramente commerciale, mentregestisce uno stabilimento di produzione a San Pietroburgo e uffici commerciali in varie parti della Russia."Le", spiega il presidente esecutivo Paolo Merloni, e "il gruppo ha proceduto a una svalutazione completa del magazzino e dei crediti commerciali della filiale ucraina, per un totale di circa 3,1 milioni di euro". "Le- continua - La controllata russa Ariston Thermo RUS LLC dispone di risorse e autonomia operativa sufficienti ad assicurare la continuità aziendale, ma sono stati sospesi tutti gli investimenti - ad eccezione di quelli legati alla sicurezza sul lavoro - e per il 2022 non è atteso alcun contributo all'utile netto di gruppo".Ariston "si attende che la significativa diversificazione geografica del gruppo svolga un ruolo importante nel contenimento delle conseguenze dell'attuale crisi" e si dice "determinato a far corrispondere ad ogni incremento dei costi un, benché il divario temporale tra i due avvenimenti potrebbe avere un temporaneo effetto negativo sulla redditività in alcuni trimestri".