Popolare di Bari, si dimette il presidente Gianni De Gennaro

(Teleborsa) - Il Prefettoha comunicato al CdA di Banca Popolare di Bari (che fa parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, istituto controllato da Invitalia) la propria decisione dia decorrere dal primo maggio 2022. La decisione di rassegnare le dimissioni, si legge in una nota, è stata maturata "anche per motivazioni personali" e "fa seguito al raggiungimento dell'obiettivo della ricostituzione di una cultura dell'etica e della legalità nell'istituto".Viene ricordato che, quando nell'ottobre 2020 De Gennaro accettò l'incarico, il compito del presidente comprendeva anche l'esigenza di costituire "un forte presidio di legalità" presso l'istituto finanziario uscito da una gestione commissariale, cui era stato necessario ricorrere in ragione delal quale si erano aggiunte le"Sonodi lavorare al fianco di professionisti esperti ed integerrimi - ha commentato De Gennaro - Sono certo che sotto l'equilibrata guida del CdA, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, il nuovo management condurrà la banca a conseguire quegli obbiettivi e quei traguardi imprenditoriali per il raggiungimento dei quali ci siamo, in questi mesi, tutti intensamente adoperati".Sempre nella giornata odierna, l'assemblea degli azionisti di Banca Popolare di Bari hae il riporto a nuovo della perdita di esercizio, pari a 170.758.422 euro, con il voto favorevole del 99,993% del capitale sociale intervenuto. I soci hanno anche provveduto ad integrare la composizione del CdA, deliberando la nomina di Cristiano Carrus quale membro del consiglio. Il CdA ha poi infine rinnovato e confermato la nomina di Cristiano Carrus quale amministratore delegato.