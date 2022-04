WINDTRE e Comarch lanciano ConTe per migliorare la vita delle persone anziane e fragili

(Teleborsa) -hanno rinnovato una collaborazione che punta acon disabilità, attraverso una soluzione che permette ai caregivers di monitorarne la salute da remoto.Si tratta del, dotato diintegrata, che consente di comunicare direttamente con le persone monitorate, senza la necessità di utilizzare un telefono o altre applicazioni. In più, il dispositivo tiene regolarmente misurato il battito cardiaco ed è dotato di sensore di caduta e modulo GPS, per consentire al caregiver di monitorare, localizzare e raggiungere la persona che lo indossa."WINDTRE ha tra i propri obiettivi quello di essere vicina alle persone attraverso una tecnologia inclusiva in grado di semplificare la vita di tutti i giorni", sottolinea, Head of B2C New Business, Security, Advertising & Partnership di WINDTRE, aggiungendo "questa partnership è strategica nella misura in cui permette di declinare il concetto di protezione su cui l'azienda sta lavorando"."Vogliamo trasferire alle famiglie italiane - prosegue il manager - un concetto di semplificazione, per tutto quello di cui possono avere bisogno. Ovviamente WINDTRE è percepita come fornitore di connettività ma sta lavorando anche sui servizi beyond the core"."Questo è un passaggio importante per noi”, afferma, Country Manager in Comarch Italia, aggiungendo "avevamo già ricevuto feedback molto positivi dalle aziende sanitarie alle quali avevamo fornito il bracciale. Poter raggiungere direttamente i pazienti o i caregivers è un valore aggiunto per noi, e siamo orgogliosi di farlo in partnership con WINDTRE"."Con WINDTRE ci siamo scelti in questa partnership per dare supporto alle persone fragili. WINDTRE è una realtà molto conosciuta, forse la più nota in Italia in termini di telecomunicazioni, e questo ci ha dato una maggiore sicurezza per poter svolgere e proporre i nostri servizi ed i nostri dispositivi direttamente al consumatore finale", commenta, Business Development Manager Comarch Italia.È possibile prenotare il bracciale, con sim in dotazione, presso gli store WINDTRE o sul sito dell’operatore. Comarch ConTe è disponibile in abbinamento all’offerta "Full Care Easy Pay" oppure i clienti possono acquistare sul sito www.windtre.it il solo device senza sim.