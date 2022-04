Mercato lavoro ancora pieno di contraddizioni e disparità: la fotografia Censis-UGL

(Teleborsa) -, dalle retribuzioni alle tutele,, che la fa da sovrana. E' un quadro a più sfumature quello che emerge da"Tra nuove disuguaglianze e lavoro che cambia: quel che attende i lavoratori" presentato presso la sede del Censis a Roma.Dallo studio emergono alcune delledel lavoro nel nostro tempo e quel che potrebbe attendere i lavoratori nel prossimo futuro. L’allentarsi del rapporto soggettivo con il lavoro attraverso lone ha agevolato la, ma è oggi è possibile immaginare una, sperimentando anchedei lavoratori nel destino delle aziende., in un mercato del lavoro che si rivela sempre più ostico per giovani, donne, migranti e lavoratori meno qualificati, e dove le opportunità legate al re al digitale di traducono in. Per il 93,3% degli occupati serve più attenzione per le condizioni dei lavoratori, mentre per il 64,9% dei giovani il lavoro è solo un mezzo per avere reddito da spendere in attività diverse.: il 64,3% dei lavoratori (68,8% tra operai ed esecutivi) ritiene che la. Si stima che un 10,4% dei lavoratori dipendenti sia poi, è sottopagato, cioè può contare su una retribuzione mensile inferiore ai valori soglia di 953 euro per il full-time, di 533 euro per il part-time. In effetti, nel decennio 2010-2020 le retribuzioni lorde dei lavoratori italiani sono diminuite dell’8,3% reale e peggio dell’Italia hanno fatto solo la Grecia (-16,1% reale) e la Spagna (-8,6% reale).che guadagnano il 40% in meno dei lavoratori over 55 e le donne che percepiscono il 37% in meno degli uomini. Chi ha un contratto a tempo determinato guadagna anche il 32% in meno di chi è a tempo indeterminato e chi lavora nel Mezzogiorno guadagna il 28% in meno di chi risiede nel Nord-Ovest., che interessa il 19,8% dei lavoratori (era il 15,8% nel 2010), ma sono in part-time involontario il 74,2% degli uomini ed il 61,1% delle donne.anche il, che riguarda il 52% degli occupati,, che ha coinvolto oltre 570mila persone tra il 2020 ed il 2021.Laè considerata essenziale per fronteggiare le disparità crescenti, sia per quanto concerne le competenze digitali (il 67,8% degli occupati) e la sicurezza informatica (il 65,9% dei lavoratori) sia per aspetti specifici del lavoro (l’84% dei lavoratori)."Credo ci sia troppo opinionismo generico sul lavoro e il suo futuro, e invece una riflessione adeguata ha bisogno della serietà e del rigore di ricerche come questa", afferma, Presidente del CENSIS, aggiungendo che la pandemia e l'inflaizone hanno accentuato una dinamica di svalorizzazione del lavoro in atto da 15-20 anni"."E' finito il tempo della centralità del lavoro e della centralità dell'organizzazione del lavoro. Oggi abbiamo una centralità del lavoro individuale e dell'individuo, una centralità del soggettivismo, laddove il lavoro è solo uno strumento per produrre reddito. Il lavoro sta cambiando velocemente, tra smart working e nuove modalità di erogazione, ma solo nel medio lungo periodo si capirà cosa resterà, perché funziona ed è realmente apprezzato da lavoratori e aziende".Il Segretario Generale dell’UGLconferma che "il mondo del lavoro, negli ultimi anni, è cambiato molto, spesso acuendo disuguaglianze e criticità, anche a livello sociale". Fra le criticità - ricorda Capone - il senso si appartenenza all'azienda e le retribuzioni ma anche delle difficoltà che riguardano le donne ed i giovani, che di inseriscono in un mondo che deve trovare nuove modalità di lavoro."Dalla politica sono giunte risposte finora poco incisive e lungimiranti, penalizzate anche da un biennio di crisi e di emergenza continua dovuta alla pandemia che ha accentuato precarietà e polarizzazione del mercato del lavoro", ammette il sindacalista, suggerendo "occorre invertire al più presto la rotta. Il lavoro deve tornare a svolgere il suo ruolo di realizzazione personale e sociale e, soprattutto nei momenti di crisi, sostenuto con un welfare dignitoso".