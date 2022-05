Formazione, Corte Conti: da Anpal 547 milioni di euro al Fondo Nuove Competenze

(Teleborsa) - Le risorse del “” destinate da Anpal ai progetti di aggiornamento professionale per i lavoratori hanno superato i. A fronte di 6.724 contributi erogati, 3.277 hanno riguardato imprese dell’area Sud e Isole. È quanto evidenzia lanel Rapporto semplificato concernente il “Fondo nuove competenze”, redatto dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e approvato con Delibera n. 7/2022/G.L’esame della magistratura contabile si è concentrato sullegestite dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), che sono confluite nel Fondo di finanziamento degli oneri (contributivi e retributivi) correlati al lavoro dei dipendenti ammessi ai percorsi di adeguamento ed accrescimento professionali. Le domande escluse dal contributo - ha rilevato la Corte - sono state 283. Tra lesi registrano la cessazione, l’inattività, la fase di liquidazione dell’azienda, le irregolarità del Durc, il parere negativo a specificida parte delle regioni competenti, la comunicazione di informazioni non corrette o non emendate dall’azienda, nonché l’assenza di requisiti da parte del sindacato firmatario dell’accordo.Dal rapporto emerge che, anche in virtù dei cambiamenti imposti dalla, la riqualificazione e l’innovazione nelle forme organizzative ed imprenditoriali, favorite dalla recente introduzione del Fondo come nuovo strumento finanziario, sono elementi necessari per la competitività e la sostenibilità economica delle imprese e per il raggiungimento di un positivo impatto sociale.È, pertanto, raccomandabile che la(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Anpal) svolga un’attività sempre più penetrante di controllo periodico, monitoraggio e raccolta delle informazioni sulle strategie ed innovazioni adottate dalle imprese beneficiarie del Fondo, onde valutare l’accrescimento e l’aggiornamento delle capacità, delle abilità e delle conoscenze, quali finalità del Fondo medesimo.