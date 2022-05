CNH Industrial premiata a Piazza Affari dopo conti e outlook

CNH Industrial

(Teleborsa) - Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,39%, premiata dal mercato dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2022 e laI primi movimenti sono stati vivaci per il titolo, che ha preso il via a 13,75 Euro, superando il massimo della vigilia, per poi continuare ad incrementare la performance in giornata e finire in miglioramento a 14,03, attorno al livello migliore della riunione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,24. Supporto visto a quota 13,61. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,87."Nel nostro primo trimestre come pure player nei segmenti Agriculture e Construction,- ha commentato il- Con un impegno sempre maggiore verso un'innovazione ispirata ai bisogni del cliente, un'esecuzione operativa diligente e una qualità del prodotto che favorisce l'espansione dei margini, abbiamo realizzato un fatturato netto delle attività industriali di quasi 4,2 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto allo scorso anno, a cambi costanti. Il mix di prodotti favorevole ha generato un margine lordo adjusted del 22,2%, in aumento di 60 punti base rispetto al primo trimestre del 2021., con un aumento del 40% circa nel segmento Agriculture e dell'80% circa nel segmento Construction, grazie ad un buon mantenimento del livello della domanda".- ha aggiunto -. Nonostante questi macro-fenomeni non aiutino, stiamo mantenendo la nostra guidance iniziale per il 2022. Non era stato pianificato un flusso di cassa positivo nel primo trimestre e, a causa di interruzioni critiche nella catena logistico-produttiva che hanno limitato la nostra capacità di consegnare i prodotti finiti, abbiamo chiuso il trimestre con un deflusso di cassa di 1,1 miliardi di dollari. Si prevede che le pressioni logistiche e la carenza di semiconduttori, che non toccano solo CNH Industrial, rimarranno sfavorevoli per tutto l'anno".