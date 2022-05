PNRR, Simest (Gruppo CDP): "Prenotate tutte le risorse disponibili"

(Teleborsa) -società delper l'internazionalizzazione delle imprese italiane, comunica che tutte lesono state prenotate dalle imprese. Pertanto,per totale assorbimento dei fondi a disposizione: 1,2 miliardi di euro. Si conclude quindi con successo e anticipatamente – fa sapere Simest in una nota – la fase di ricezione delle domande, iniziata il 28 ottobre e prevista terminare il 10 maggio. Molto positiva la risposta delleche hanno inviato, superiori quindi alla riserva di 480 milioni loro dedicata.Le domande presentate dalle imprese fino alle ore 14:10 di oggi, 3 maggio 2022, saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, della cosiddettae in funzione delle risorse finanziarie disponibili.Lo scorso anno il PNRR ha assegnato al1,2 miliardi di euro di risorse europee Next Generation Ue da distribuire attraverso finanziamenti a tasso agevolato (attualmente lo 0,051%) e con una quota a fondo perduto fino al 25%.Particolare attenzione è stata dedicata al Sud alle cui imprese è riservato il 40% delle risorse, pari a 480 milioni di euro, e che accedono a una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40%.Dedicato alle imprese piccole, medie e a media capitalizzazione costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell'ultimo anno o del 20% nell'ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la restante quota a investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale. Lo strumento ha una durata di 6 anni, con 2 di pre-ammortamento, e un importo massimo finanziabile di 1 milione di euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.Dedicato alle sole PMI, copre le spese per la partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l'attività d'impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all'evento, a meno che l'evento stesso non sia a tema digital o ecologico. L'importo massimo del finanziamento è pari a 150mila euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi dell'ultimo bilancio approvato e depositato. Il periodo di rimborso è di 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento.Dedicato alle sole PMI costituite in forma di società di capitali, finanzia la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l'accesso a una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L'importo finanziabile va da 10 mila euro fino a un massimo di 300 mila per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è di 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento.