Volotea arriva a 20 rotte all’aeroporto di Napoli

(Teleborsa) - Volotea ha introdotto due nuove rotte in partenza da Napoli. Quello per Aalborg, inaugurato oggi, è il primo collegamento con la Danimarca che il vettore spagnolo, opera ogni martedì. Il primo volo per Pantelleria è previsto il 28 maggio e sarà effettuato ogni sabato.per Olbia e per le isole greche di Zante, Santorini, Mykonos, Preveza/Lefkada), mentre da giugno volerà verso Cefalonia, Heraklion/Creta e Skiathos e da luglio per Rodi.Il network Volotea da Napoli comprende 20 rotte, di nove domestiche.