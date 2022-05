Dl Aiuti, Landini: 200 euro cifra importante ma non sufficiente a compensare inflazione e caro bollette

(Teleborsa) - Il segretario generale della Cgil,, ha commentato la misura prevista nel Dl Aiuti definendo i 200 euro di sostegno per lavoratori e pensionati "una cifra importante, ma non sufficiente per sostenere la crescita dellee dei". Soprattutto – ha precisato ospite di Uno Mattina su Rai Uno –, questa è unauna tantum". "Noi sul fisco – ha aggiunto – chiediamo una riforma fiscale con una riduzione delsui lavoratori dipendenti e sui pensionati" e interventi a favore degli autonomi."I 200 euro del provvedimento sono meglio di niente, ma non bastano. Ci vogliono assunzioni per realizzare i progetti dele creare occupazione stabile, non precaria", è stata la posizione espressa dal leader della Cgil. "Laè una cosa necessaria. Non è giusto e non è accettabile che il lavoro dipendente e le pensioni siano tassati più delle". "Si deve modificare il livello di prelievo sistema fiscale. Non sta in piedi che ci siano diversità tali a quelle che ci sono tra i singoli dipendenti e i qrandi manager. Non dico che prendono troppo i manager, dico che prendono poco i lavoratori. Non sono invidioso, non è questo il tema e non chiedo che prendano meno loro. Ma se c'è chi, pur lavorando, non riesce a mangiare, vuol dire che qualcosa non funzione e se si riducono i consumi poi si va verso il rischio di una recessione. Con il PNRR occorre produrre anche delle riforme strutturali", ha concluso.Quanto al calo del tasso dia marzo, Landini ha sottolineato di non farsi trarre in inganno perché "il tema che rimane è che c'è un livello di precarietà nel lavoro troppo alto". "Abbiamo bisogno che i– ha aggiunto – non vivano la precarietà come loro condizione di vita". Landini ha quindi riacceso il confronto con Confindustria. "Mi colpisce un po'perché vedo che è un periodo che dice sempre di no. Generalmente avevano tacciato noi di essere i 'signor no'. Vedo un periodo in cui Confindustria si limita a dire 'questo non va bene, quest'altro non va bene'. Io penso che oggi è il momento di cambiare le cose, di misurarsi con i problemi ma di assumersi anche la responsabilità'". "Bisogna aumentare inei contratti nazionali", ha poi aggiunto. Secondo Landini "una riforma fiscale va fatta e bisogna ridurre leai lavoratori dipendenti e ai pensionati, non semplicemente alle imprese come chiede Confindustria"."Se c'è una cosa che non mi convince del richiamo" al protocollo Ciampi del 1993 "è che allora si fece un accordo anche per moderare iperché bisognava andare in Europa. Oggi in Europa ci siamo andati, quindi ad un patto per moderare i salari io non ci penso proprio. Penso che oggi bisogna aumentare i salari e aumentare le", ha affermato Landini. "Penso, però, che c'e' bisogno di fare una serie di accordi dove le parti sociali insieme al governo si devono trovare, penso al piano nazionale per l'energia, penso al superamento della precarietà, alla legge sulla rappresentanza e", ha spiegato Landini.