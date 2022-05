I ragazzi e la pandemia: vita quotidiana “a distanza”. Istat: il 50% ha frequentato meno gli amici

(Teleborsa) - La quasi totalità degliha sperimentato periodi di, ma il 67,7% preferisce le lezioni in presenza con il 70,2% degli alunni delle scuole secondarie ha dichiarato di trovare più faticoso seguire le lezioni da casa. È quanto è emerso da un'sugli alunni delle scuole secondarie. L'analisi ha rilevato che ilha causato un crollo nella frequentazione degli amici (diminuita per il 50,5% degli alunni) e un aumento del ricorso a chat e social media per comunicare (aumentato per il 69,5% dei ragazzi). Il 49% ha risposto di aver sentito molto la mancanza dei compagni di scuola.Inoltre una quota non trascurabile di alunni segnala anche un peggioramento delladella famiglia (29,4%). Ihanno sperimentato maggiori difficoltà di accesso alla DAD e più spesso segnalano un peggioramento delle condizioni economiche familiari. Il 50,9% degli alunni ha infine segnalato problemi dia casa.