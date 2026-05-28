Pagamenti digitali, BNL BNP Paribas con Bancomat

il servizio è attivabile sull’app bancomat partendo dall’app della banca.

(Teleborsa) - BNL BNP Paribas e Bancomat rafforzano la loro collaborazione all’interno dell’ecosistema digitale del circuito, rinnovando l’offerta dedicata ai clienti della Banca. L’accesso all’App Bancomat è attivabile direttamente dall’app BNL e consente ai clienti di utilizzare Bancomat Pay per un’esperienza completa, semplice e perfettamente integrata con il proprio conto corrente.



I clienti possono inviare e ricevere denaro in tempo reale con Bancomat Pay, utilizzando il solo numero di telefono e dividere una spesa. I trasferimenti di denaro sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza necessità di condividere IBAN o altri dati bancari, garantendo un’esperienza fluida e immediata. Il servizio è interoperabile tra tutti gli istituti aderenti al circuito Bancomat , consentendo ai clienti di BNL di attivare dall’app della Banca i servizi Bancomat Pay. L’iniziativa si inserisce inoltre nel più ampio percorso di sviluppo europeo di Bancomat che punta a estendere progressivamente l’interoperabilità anche a livello transfrontaliero, mantenendo un’esperienza d’uso semplice, coerente e radicata nelle soluzioni nazionali.



L’accordo è per BNL BNP Paribas un ulteriore passo nella strategia di innovazione, digitalizzazione e integrazione multicanale dell’offerta di servizi della Banca.



L’App Bancomatva oltre i pagamenti tra privati e offre un punto di accesso a un ecosistema articolato di servizi. Attraverso l'app, è possibile effettuare pagamenti presso esercenti fisici e online convenzionati, nonché verso la Pubblica Amministrazione tramite pagoPA, in un contesto sicuro, tracciabile e conforme agli standard europei.

Il modello valorizza il rapporto diretto tra cliente e banca — senza intermediari aggiuntivi — e si fonda sull'infrastruttura consolidata del circuito Bancomat



L’accordo tra BNL BNP Paribas e Bancomatè un ulteriore passo nel consolidare la diffusione dei pagamenti digitali in Italia, in linea con le direttive europee e con le esigenze di cittadini, banche ed esercenti.



Matteo Valenti, Chief Products Officer Bancomat“La collaborazione costruita con BNL BNP Paribas è una conferma della solidità e dell'attrattività dell'ecosistema digitale costruito negli anni da BANCOMAT. Avere al nostro fianco una banca con la storia, il know-how e la presenza sul territorio significa permettere ad un numero sempre maggiore di cittadini di utilizzare la comodità e la sicurezza dei pagamenti digitali attraverso una soluzione che si integra con il conto corrente e si utilizza in tanti momenti della vita quotidiana”

Luca Rubaga, Head Retail Banking Area BNL BNP Paribas "Rendere l'esperienza del cliente con la nostra Banca sempre più facile e di valore è per noi una priorità; per questo continuiamo ad investire in piattaforme e nuovi servizi digitali. Grazie all’integrazione della nostra app con Bancomat Pay®, offriamo ai clienti una modalità moderna e veloce di gestire il denaro: inviare somme tra privati in tempo reale, pagare nei negozi senza carta e dividere il conto con gli amici in pochi clic, operando in totale sicurezza dal conto corrente".

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