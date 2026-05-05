Salone Risparmio, Elli (Fideuram ISPB): "Risparmio leva per accompagnare innovazione"

(Teleborsa) - "Le grandi rivoluzioni tecnologiche hanno sempre trasformato economia, società e mercati finanziari. Dall’elettricità a internet, ogni fase di grande innovazione ha generato un incremento della produttività e della crescita economica, dando vita a nuovi modelli di business e opportunità di investimento. Oggi siamo davanti a una nuova accelerazione, trainata dall’intelligenza artificiale, che sta passando dal mondo digitale a quello fisico attraverso l’unione con la robotica, dando vita alla Physical AI".



E' quanto sottolineato da Davide Elli, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e Responsabile dell’Investment Center, in occasione della conferenza “Risparmio che genera innovazione: il futuro di tecnologia e robotica”, organizzata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking nell'ambito del salone del Risparmio in corso a Milano.



Questo cambiamento - ha aggiunto - "apre opportunità concrete lungo tutta la filiera, dall’energia, alle infrastrutture, alla componentistica, fino alle applicazioni industriali e alla vita quotidiana. In questo contesto, il risparmio può diventare una leva fondamentale per accompagnare l’innovazione e sostenere la crescita, permettendo allo stesso tempo agli investitori di partecipare alle opportunità che questo cambiamento sta già generando".









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