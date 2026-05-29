Istat, PIL primo trimestre rivisto al rialzo +0,3% su trimestre e +0,8% su anno

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati, l'ufficio di statistica italiano, nelil(Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti del primo trimestre del 2025.L’acquisizione di informazioni più complete sul trimestre ha comportato unadel Pil diffusa il 30 aprile 2026 (+0,2% la crescita congiunturale, +0,7% quella tendenziale). Laper il 2026 è pari a 0,6%.Il primo trimestre del 2026 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2025.Rispetto al trimestre precedente, risultano in aumento tutte le principali componenti della, con una crescita dello 0,4% dei consumi finali nazionali e dello 0,7% degli investimenti fissi lordi. Lesono diminuite dello 0,7% mentre lesono aumentate del 2,2%.Laal netto delle scorte ha contribuito positivamente per 0,4 punti percentuali alla crescita congiunturale del Pil: +0,3 punti percentuali i consumi finali delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP e +0,1 gli investimenti fissi lordi, mentre è stato nullo il contributo della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Per contro, la variazione delle scorte ha contribuito alla variazione del Pil per -1,1 punti percentuali, non del tutto compensata dal contributo positivo della domanda estera netta risultato pari a +0,9 punti percentuali.Dal lato dell’, si registra una dinamica congiunturale negativa nell’agricoltura (-0,5%), stazionaria nell’industria e positiva nei servizi (+0,4%).