Elli (Fideuram ISPB): risparmio può diventare leva per accompagnare innovazione e sostenere crescita

(Teleborsa) - "Le grandi rivoluzioni tecnologiche hanno sempre trasformato economia, società e mercati finanziari. Dall'elettricità a internet, ogni fase di grande innovazione ha generato un incremento della produttività e della crescita economica, dando vita a nuovi modelli di business e opportunità di investimento. Oggi siamo davanti a una nuova accelerazione, trainata dall'intelligenza artificiale, che sta passando dal mondo digitale a quello fisico attraverso l'unione con la robotica, dando vita alla Physical AI". Lo ha detto Davide Elli, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e Responsabile dell'Investment Center, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio, che si svolge dal 5 al 7 maggio 2026 all'Allianz MiCo di Milano.



In occasione della conferenza "Risparmio che genera innovazione: il futuro di tecnologia e robotica", organizzata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Elli ha guidato un confronto sul ruolo delle grandi innovazioni tecnologiche nella trasformazione dell'economia, della società e dei mercati finanziari.



"Questo apre opportunità concrete lungo tutta la filiera, dall'energia, alle infrastrutture, alla componentistica, fino alle applicazioni industriali e alla vita quotidiana - ha aggiunto - In questo contesto, il risparmio può diventare una leva fondamentale per accompagnare l'innovazione e sostenere la crescita, permettendo allo stesso tempo agli investitori di partecipare alle opportunità che questo cambiamento sta già generando".

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