Enel dona gli allacci alla rete elettrica ai centri temporanei d’accoglienza per i profughi ucraini

Enel

(Teleborsa) - Continua l’impegno diper far fronte all’causata dalla guerra in: con il progettola società del Gruppo che gestisce le reti di distribuzione di media e bassa tensione dona i collegamenti alla propria rete elettrica o aumenti di potenza in favore delle strutture di accoglienza, anche temporanee, attivate per la gestione della crisi.Grazie all’impegno straordinario dei tecnici della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel sono già stati resi disponibili gligratuiti alle strutture allestite dallae dall’(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) per l’accoglienza dei profughi provenienti dai territori teatro di guerra. É già stato completato l’allaccio di sei strutture, per una potenza complessiva di 132 kW: tre in Liguria a Genova, Imperia e Savona, due in Friuli-Venezia Giulia a Udine e Trieste e una in Basilicata a Potenza.Leda parte dei soggetti interessati dovranno essere inviate alla Protezione Civile regionale di appartenenza che si occuperà dell’inoltro ad Enel.