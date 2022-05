Banca Profilo, utile trimestre sale a 5,2 milioni

Banca Profilo

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con una 5,2 milioni di euro, in crescita dell'86,6%, mentre ievidenzia una salita del 27,6% a 21,8 milioni di euro.Ilcresce del 53,4% a 9,1 milioni di euro inclusi gli importanti investimenti in risorse umane e tecnologia per un cost income al 58% (65% nel primo trimestre 2021).Laaumenta del 5,2% a a 5,8 miliardi di euro.Confermata la solidità patrimoniale con CET1 ratio al 23,1%.(Liquidity Coverage Ratio), determinato sul perimetro prudenziale consolidato, risulta ampiamente superiore al 100%, in particolare al 31 marzo 2022 l’indice è pari a 172,22% circa.