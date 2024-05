ICE, utile rettificato primo trimestre sale a 852 milioni di dollari

Intercontinental Exchange

(Teleborsa) -(ICE), fornitore leader a livello mondiale di dati, tecnologia e infrastrutture di mercato (controlla il New York Stock Exchange), ha chiuso ildel 2024 con un utile netto consolidato attribuibile a ICE di 767 milioni di dollari su 2,3 miliardi di dollari diconsolidati (+21%). L'utile netto rettificato attribuibile a ICE è stato di 852 milioni di dollari e l'è stato di 1,48 dollari (vs 791 milioni di dollari, o 1,41 dollari per azione, dell'anno precedente)."Nel primo trimestre abbiamo generato ricavi e utili operativi record - ha commentatodi ICE - Questa performance riflette non solo la, ma anche gli investimenti strategici che abbiamo fatto per avere a lungo termine una crescita redditizia e per creare valore per i nostri azionisti".