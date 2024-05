ASPI, utile sale a 193 milioni di euro nel primo trimestre. Traffico +4,3%

(Teleborsa) -(ASPI) ha chiuso ildel 2024 conpari a 976 milioni di euro (+3% rispetto al primo trimestre del 2023), costi di manutenzione per 94 milioni di euro,a 573 milioni di euro (+10%) edel periodo pari a 193 milioni di euro (incremento di 28 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023).Nel primo trimestre 2024 ildel Gruppo è cresciuto complessivamente del +4,3% rispetto al primo trimestre 2023. Escludendo gli effetti legati all'anno bisestile e al differente calendario della festività di Pasqua il traffico si incrementa del 2,2%. In maggiore dettaglio, i chilometri percorsi dai veicoli leggeri (2 assi) sono aumentati del 4,7% mentre quelli dai veicoli pesanti (3 o più assi) del +2,2%.L'al 31 marzo 2024 è pari a 9.370 milioni di euro. Il Cash Flow Operativo (FFO) generato nel primo trimestre del 2024, pari a 401 milioni di euro e le riserve di liquidità di 6,4 miliardi di euro, assicurano il pieno supporto agli impegni di investimento in programma.Nel primo trimestre 2024 per il piano disono stati spesi circa 500 milioni di euro, in linea con il programma che prevede la realizzazione di lavori per circa 2,3 miliardi di euro nel corso dell'anno.Continuano le attività propedeutiche all'avvio dei cantieri realizzativi su tutte leper il Paese (cosiddetti lotti zero), tra le quali la Gronda di Genova e il Passante di Bologna, con oltre 200 milioni di euro impegnati dal 2023 fino ad oggi.