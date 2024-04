Saccheria Franceschetti, Banca Profilo avvia copertura con Buy e TP a 2 euro

Banca Profilo

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -ha iniziato la copertura sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene. Ilè stato fissato aper azione, mentre ilsul titolo è "".Gli analisti scrivono che ladi Saccheria si basa sull'espansione internazionale dell'e-commerce capitalizzando sul mercato europeo da 1 miliardo di euro, ulteriori efficienze in termini di costi potrebbero essere sbloccate grazie agli investimenti in tecnologia e potenziali M&A. L'azienda ha raggiunto gli obiettivi italiani nel 2023, anche seperché è detenuto da famiglie di lunga data, ma per questo motivo Saccheria si aspetta cambi generazionali nei prossimi anni. Nel 2024 Saccheria esplorerà il mercato UE con unPer il periodo 2024-26 Banca Profilo stimao un CAGR delledel 4,8%, con una crescita minore delle vendite pari a +1,2% anno su anno nel FY24 e un'accelerazione nel FY25 (+6,9%) quando ipotizza che la maggior parte delle vendite derivanti dal contratto di 18 mesi da 2,5 milioni di euro di Poste sarà essere generato.Dato il calo delal 12,1% nel 2sem23 (rispetto al 13,6% nel 1sem23), abbinato all'aumento dei costi di spedizione e ai rallentamenti dovuti alle tensioni nel Mar Rosso, prevede che il margine FY24 rimarrà contenuto all'11,4% (- 1,5pp a/a). Si aspetta un allentamento delle condizioni verso la fine del FY24, migliorando la marginalità dell'EBITDA che vede salire al di sopra dei livelli del FY23 nel FY26. La forte generazione diè supportata da unminimo previsto pari a 125.000 euro all'anno.