Bankitalia, accelera crescita prestiti a famiglie e imprese. Tassi sui mutui sopra 2%

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo rapporto "Moneta e Banche" dila crescita dei i prestiti si è attestatarispetto al 2% del mese precedente. Fanno bene in particolare i, che sono aumentati ad un tasso annualizzatorispetto al 3,8% del mese precedente, mentrenon finanziarie si portanodall'1,2% del mese precedente.sono cresciutiin accelerazione rispetto al 4,2% di febbraio, mentre la raccolta obbligazionaria è diminuita dell'8,9% dopo il -6,7% di febbraio.Guardando aipraticati sui prestiti erogati, quelli praticati alle famiglie, comprensivi delle spese accessorie (Taeg) sonodall'1,85% di febbraio), mentre quelli richiesti sulle nuove erogazioni disono rimasti. I tassi passivi sui depositi in essere sono pari allo 0,32% contro lo 0,31% precedente.I tassi di interesse praticati sui prestiti alle società non finanziarie sono saliti in media all'1,23% dall'1,09% di febbraio. In particolare, quelli per importi fino a 1 milione di euro si sono attestati all'1,78% e quelli sui prestiti di importo superiore a tale soglia allo 0,87%.