Pubblico impiego, arriva il nuovo contratto: aumenti e arretrati in busta a giugno

(Teleborsa) - Arriva finalmente il, con il sospirato aumento stipendiale, dal momento che le retribuzioni erano congelate da molto tempo. Il contratto è stato firmato dall', l'Agenzia che rappresenta la PA cone datore di lavoro, ed daiIl titolare della PAha parlato diper i lavoratori del pubblico impiego in un momento caratterizzato da un generalizzato aumento dei prezzi.Ad essere coinvolti tutti i dipendenti pubblici assunti presso Ministeri, agenzie fiscali ei enti non economici come Inps ed Inail. In totale sono coinvoltiIl nuovo contratto prevede innanzitutto unmedi per 13 mesi, cui si aggiunge unmedi mensili derivante dalle risorse aggiuntive stanziate nella legge di Bilancio 2022. L'aumento stipendiale sarà invece diper la fascia degli. E' previsto anche il recupero degliper il triennio 2019-2021, pari a circa, che potrebbero arrivare con la busta paga di giugno se non prima.Io contratto introduce anche una serie di novità, quali lae lo, ed introduce una quarta area, quella delle "elevate professionalità" in cui saranno inquadrati i dipendenti altamente qualificati, da affiancare alle tre aree consuete: operatori, assistenti, funzionari. Il contratto disciplina anche ile privilegia l'accordo individuale che disciplina questa modalità.