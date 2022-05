Ucraina, Zelenski pronto a parlare con Putin: no a ultimatum e truppe russe fuori dal Paese

(Teleborsa) - Il presidente ucraino,, ha dichiarato di essere pronto a parlare con il presidente russo,, "ma non devono esserci ultimatum e i russi devono uscire dal nostro territorio". "È il primo passo per parlare", ha sottolineato in una intervista a Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai 1, la prima rilasciata a una televisione italiana. Zelensky ha poi aggiunto: “La questione dellesi complica ogni giorno perché ogni giorno i russi occupano villaggi e uccidono persone”.Zelensky ha inoltre affermato che l'è pronta anche a fare unocon i russi per salvare i superstiti e portare fuori coloro che sono morti a. "I civili sono già stati evacuati, ora restano i feriti, non vogliamo lasciarli lì. Si farà tutto il possibile", ha detto. Quanto alla possibilità di un attacco della Transnistria, ha detto di ritenerlo possibile, "ma non siamo molti preoccupati". Il presidente ucraino ha poi ringraziato l'Italia per aver aderito alle sanzioni e ha commentato le dichiarazioni rese ieri dal presidente del Consiglioa Washington. "Non siamo in condizioni pari, ma il mondo è unito intorno a noi. Draghi ha ragione: noi possiamo vincere perché stiamo combattendo per la verità ", ha sottolineato.Quanto alle possibili trattative con la, Zelensky ha affermato di non aver mai parlato di riconoscere l'indipendenza della, "non la riconosceremo mai come parte della Russia. La Crimea ha sempre avuto la sua autonomia, ha uno suo parlamento, ma all'interno dell'Ucraina". In generale, ha sottolineato che "proporre a noi di cedere qualcosa per salvare la faccia del presidente russo non è corretto da parte di alcuni leader". Inoltre, pur ringraziando ilper gli sforzi in direzione di una tregua, ha definito "inaccettabile" che alla Via Crucis siano sfilate insieme le bandiere russa e ucraina.Nel frattempo, il ministro degli esteri francese,, ha fatto sapere che “la richiesta dell'Ucraina di ottenere lo status di Paese candidato dell'Ue – attualmente in corso d'esame da parte della Commissione – sarà oggetto di una discussione al livello di leader durante il Consiglio europeo del prossimo mese di giugno". Nei giorni scorsi, la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva riferito che l'esecutivo Ue si esprimerà sulla richiesta di Kiev il mese prossimo.