Al via il Forum "Verso Sud": rilanciare il ruolo chiave del Sud nel Mediterraneo Allargato

(Teleborsa) - Si è aperto oggi a Sorrento il Forum "Verso Sud - La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo", in calendario il 13 e 14 maggio presso la città della costiera, realizzato della Ministra per il Sud, con la collaborazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ed il sostegno del Gruppo FS Italiane, Intesa Sanpaolo, Gruppo MSC, Gruppo Adler, Mediocredito Centrale.Ospiti dell'iniziativa il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, altri nove Ministri e due Commissari europei, cinque esponenti dei Governi del Mediterraneo Allargato, business leader e opinion maker dei Paesi dell’area.Al forum è stato presentato ilper il rilancio e lo, facendo leva sul suo ruolo die piattaforma di connessione per l’Europa nell'area del, una regione strategica a livello globale, dove dovranno trovare sintesi i principali trend e le più importanti sfide del nostro tempo.ha realizzatoper mettere a confronto il Sud Italia consponda Nord del Mediterraneo, Sponda Sud e Mediterraneo Allargato - lungodi analisi: economico, sociale, energetico e dell’innovazione. L’analisi ha studiatoper 42 Paesi e 20 Regioni, su un orizzonte di 10 anni per un totale di oltre 13.600 informazioni censite, restituendo un quadro molto confortante:(sesto su 20 Paesi nel dominio economico con un punteggio di 0,39; settimo su 21 nel dominio sociale con un punteggio di 0,56; terzo su 22 Paesi nel dominio energetico con un punteggio di 0,61; nono su 20 Paesi nel dominio innovazione con un punteggio di 0,39). Più in dettaglio il Sud Italia si posiziona nelle“A Sorrento non abbiamo portato il solito libro dei sogni del Sud, ma una visione progettuale già incardinata e sostenuta da colossali investimenti europei, che da qui a cinque anni cambierà radicalmente il Mezzogiorno italiano", ha affermato la, sottolineando che "il PNRR è il più grande strumento di politica industriale attivato negli ultimi decenni" e "mette a valore le potenzialità" del Sud per "qualificare l’Italia e il suo Sud nella direzione che indichiamo: polo della trasformazione e distribuzione dell’agroalimentare; hub logistico e energetico del Mediterraneo, centro di innovazione tecnologica e scientifica, luogo attrattore di turismo e nuovi residenti, ponte necessario tra l’Europa e il continente più giovane e promettente, l’Africa".“Nell’attuale contesto di rinnovata centralità del Mediterraneo, il nostro Paese può giocare un ruolo fondamentale nella ricostruzione del proprio ruolo di forza geopolitica, economica e socio-culturale trainante in questa macro-regione", ha dichiarato, Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti, ricordando che "il Mediterraneo Allargato conta 45 Paesi che generano oltre 12 trilioni di Dollari di PIL e accolgono al loro interno 1,2 miliardi di abitanti, pari rispettivamente al 14,5% e al 15,5% del totale mondiale".del Sud Italia: l'per la competitività, attrattività e crescita del Sud Italia e del Mediterraneo; nuovicome cardini del Mediterraneo del futuro; ied il nuovo modello di valutazione per dispiegarne gli effetti positivi;beneficio dei territori; lenelle nuove catene globali del valore; ilcome centri di competenze nell’area del Mediterraneo. A queste si aggiungono: ladella nuova visione e laper realizzarla.Su alcuni ambiti il Sud Italia registra già un buon posizionamento. Ad esempio, il macro-settoreincidecontro il 3% a livello nazionale e presenta un; inoltre i porti del Sud rappresentano ilvia mare italiano.Nel campo dell’, il Sud Italia può diventare protagonista della green transition poiché èdel Paese, producendo il 52,3% della quota nazionale di eolico, solare e bioenergie.Al contrario, lerappresentano oggi un, in quanto solo 7su 34 sono collegati all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (21% del totale) e sono presenti solo 5 interporti contro i 16 del Nord Italia; anchepresenta uncon solo 10 Data Center, pari al 13% nazionale e 4 Regioni totalmente sprovviste (Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna).Ilavrebbe, grazie ad una dotazione naturale ed un patrimonio culturale unici (24 Parchi nazionali, 22 siti tutelati dall’UNESCO, 5.805 chilometri di costa), ma il Sud(il 18,5% del totale nazionale).Il Sud ospita inoltre une imprese di grandi dimensioni, leader in Italia e nel Mondo, conin settori quali: aerospazio, automotive, abbigliamento-moda, agroalimentare e farmaceutico. Nel manifatturiero,generano unaCentro-Nord).Gli attuali trend demografici pongono inoltre sfide chiave per il futuro del Mediterraneo. Nel giro di pochi anni il Sud Italia rischia di passare dall’essere l’area più giovane del Paese alla più anziana. Di qui ilche può essere giocato dall’a partire dale dalla loro valorizzazione in reti.Con riferimento alla, il Sud Italia (e l’Italia in generale) continuano ad essere descritti principalmente attraverso. Ecco perché la promozione del sistema-Sud dovrebbe partire da unache evidenzi gli elementi qualificanti del Sud Italia, sia in termini di unicità e distintività, sia con riferimento all’alterità della regione rispetto agli stereotipi comunemente diffusi in Italia e all’estero.