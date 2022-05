Amplifon avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Amplifon

società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) -ha comunicato l’, in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2022.Il programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate, e di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, nonché offre anche alla Società un valido strumento che le permetta di disporre di azioni proprie in portafoglio da utilizzare, se del caso, quale mezzo di pagamento in operazioni straordinarie, anche di acquisizione di società o scambio di partecipazioni.In conformità a quanto deliberato dall’Assemblea, l’acquisto, effettuabile in una o più volte, su base rotativa, potrà avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie pari al 10% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge e tenuto conto delle azioni proprie già oggi detenute.Le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.L’autorizzazione ad effettuare gli acquisti haAl 12 maggio 2022 Amplifon possiede complessivamente 2.160.367 azioni proprie, equivalenti allo 0,954% del capitale sociale e alllo 0,670% del capitale sociale in diritti di voto.A Milano, oggi seduta decisamente positiva per la, che ha terminato in rialzo del 5,97%.