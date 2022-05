ERG, Fitch conferma rating BBB- con outlook stabile

ERG

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Fitch Ratings ha confermato perun Long Term Issuer Default Rating (IDR) di BBB- stable outlook ed un senior unsecured rating BBB-. Tale conferma - si legge in una nota - "riflette la resilienza del modello di business e il portafoglio di asset del Gruppo “fully renewable” nonché il business profile “quasi regolato” che prevede che l’85-90% dell’Ebitda di Gruppo sia stabilizzato da tariffe determinate attraverso partecipazione ad aste governative o Power Purchase Agreements (PPA) di lungo termine.La conferma del rating considera inoltre i nuovi obiettivi di crescita del Piano Industriale 2022-2026 basati su un forte commitment alla crescita del portafoglio RES e sull’impegno al mantenimento del rating Investment Grade.In tale contesto, "coerentemente con la policy finanziaria del gruppo ERG che prevede un rapporto indebitamento/EBITDA fino a 4.0x in arco piano", Fitch ha rivisto al rialzo, da 4.2x a 4.4x, il livello dell’indicatore “FFO Net leverage” necessario per il mantenimento dell’attuale livello di rating, apprezzando la strategia di asset rotation del Gruppo, l’accelerazione del processo di diversificazione geografica, la solidità del modello di business di tipo “infrastrutturale” prevista dal Piano Industriale 2022-2026, l’allungamento della durata della vita media degli incentivi oltre che il recente track record nel mercato PPA e nell’aggiudicazione delle aste in Italia.