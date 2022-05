4AIM SICAF, risultato netto negativo per 1,9 milioni di euro in Q1 2022

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha registrato un, interamente imputabile al Comparto 1 MTF, negativo per 1,2 milioni di euro al 31 marzo 2022, per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio, e ha registratoper 136 mila euro (-34,1% rispetto al 31 marzo 2021). La società ha conseguito nel primo trimestre unnegativo di 1,9 milioni di euro (1.800.094 euro al 31 marzo 2021).Per l'sono stati registrati nel trimestre ricavi per 35.000 euro, relativi a due operazioni di consulenza finalizzate alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, "" e "", per le quali è prevista l'ammissione alle negoziazioni entro la chiusura del semestre. Entrambe le operazioni prevedono una Success Fee minima, complessivamente pari a 500.000 euro, non registrati nella relazione trimestrale. Un terzo mandato è stato siglato successivamente alla chiusura del trimestre."La previsione sull'andamento dei mercati finanziari è di difficile formulazione in quanto condizionata da una serie di variabili di carattere macro e micro-economico le quali condizionano nel tempo la decisione degli operatori e le prospettive del mercato - ha dichiarato l'- Si rileva che il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2 sono significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di borsa".al 31 marzo del Comparto 1 MTF e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, ad 453,581 euro (-7,06%) e 424,369 euro (-4,84%) per azione.