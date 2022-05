Prysmian, nuovi investimenti per aumentare capacità stabilimenti USA

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha annunciato un ulterioreper incrementare. La somma va ad aggiungersi agli 85 milioni di dollari già annunciati pochi mesi fa, con il nuovo investimento necessario per "soddisfare la crescente domanda di connettività a banda larga in fibra ottica negli Stati Uniti trainata dal pacchetto di stimolo lanciato dal governo federale e dei singoli Stati", sottolinea la società."Il mercato sta passando dalle tradizionali infrastrutture in rame alla fibra ottica e noi siamo felici di dare il nostro contributo affinché questa transizione avvenga con successo, adattando il nostro portafoglio prodotti affinché rispecchi questo cambiamento tecnologico - ha commentato, Chief Executive Officer di Prysmian Group North America - La velocità di esecuzione garantita da questo investimento, volto a, ci permetterà di continuare a soddisfare i bisogni dei nostri clienti".In particolare, Prysmian intende incrementare la capacità di produzione di cavi loose tube, cavi a nastro e drop, ottimizzando il proprio footprint industriale telecom negli Stati Uniti. L'intervento è indirizzato principalmente allo stabilimento di Jackson. "Per il nostro gruppo il Nord America è une questi investimenti si inseriscono in undi supportare la trasformazione digitale con prodotti innovativi, attraverso lo sviluppo di nuove reti di telecomunicazione in fibra ottica a banda ultra-larga", ha aggiunto, EVP Telecom Division di Prysmian Group.