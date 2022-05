ADR, Troncone: "Intermodalità fra nostre priorità strategiche"

(Teleborsa) -, guidata dalla spinta verso la sostenibilità". CosìAmministratore Delegato di, all'evento "Interconnessione e intermodalità per lo sviluppo sostenibile delle reti di trasporto", tenutosi in Senato su iniziativa della Senatrice, che ha sottolineato come "siano evidenti i frutti dell’impegno di ADR, hub principale del Paese, e vengano riconosciuti non soltanto a livello nazionale – ma anche internazionale"."Ci siamo postinella transizione", ha spiegato Troncone, ricordando ilsiglato con il Presidente dell'ENAC Di Palma ed il Ministro Giovannini. Il manager ha citato anchein partnership con Eni a favore di ITA Airways eed il potenziamento dell'Alta Velocità. Tutti accordi che precorrono la futura. Si tratta di un’opportunità per riguadagnare determinati flussi di traffico e moltiplicare le opportunità di connettività per i passeggeri", ha affermato l'Ad di AdR, auspicando che il governo intenda "supportare l’intermodalità, magari destinandole una quota significativa deiontribuendo al rilancio del nostro Paese e al potenziamento del suo sistema trasportistico".Parlando dell’accordo con FS per l’intermodalità, Troncone ha ricordato "questa sinergia, attraendo anche il traffico crocieristico e giubilare; siamo impegnati concretamente per offrire un servizio che permetta di, dalle varie città italiane – Bologna, Firenze, Napoli, permettendo ai passeggeri di prendere un solo volo, anziché due"."Puntiamo a lanciare le", ha annunciato Troncone, anticipando che saranno allestiti dei banchi check-in e comode lounge a Fiumicino e nuovi servizi saranno introdotti per migliorare la passengers experience compresa l’accettazione dei bagagli presso la stazione d’origine.