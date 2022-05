Saras, rally in borsa dopo conti e giudizi analisti

Saras

Barclays

Equita

Saras

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica. A fare da assist al titolo sono i risultati del comunicati ieri a mercati aperti ) e, soprattutto, leper il resto dell'anno e iha alzato ila 1,6 euro da 1 euro, mentreha portato la raccomandazione acon prezzo obiettivo a quota 1,4 euro. L'investment bank italiana evidenzia che "i margini del diesel e della benzina sono su livelli record nel secondo trimestre con potenzialità di perdurare. Saras è riuscita a catturare la maggior parte dei forti margini del secondo trimestre ed ènel secondo trimestre".Gli analisti di Bestinver sostengono invece che "ia causa dell'attuale non disponibilità delle importazioni di diesel dalla Russia e da una minore fornitura di benzina sul mercato. Il premio sull'Emc reference margin (il benchmark di raffinazione) è atteso fra 6-7 dollari al barile quest'anno e l'EBITDA adjusted potrebbe balzare a oltre 400 milioni nel secondo trimestre a fronte di una stima di consensus per l'intero anno di 298 milioni".Ottima la performance di, che si attesta a 1,197 con un. Il titolo ha toccato un massimo di seduta a quota 1,217 euro per azione. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,236 e successiva a 1,334. Supporto a 1,139.