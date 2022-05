Lavoro, Confael: istituire osservatorio permanente su sicurezza

(Teleborsa) - Unche si riunisca una volta la settimana e che veda la presenza diE' questa la proposta dellaConfederazione Autonoma Europea dei Lavoratori, per affrontare il problema degli infortuni sul lavoro, avanzata dal Consiglio Direttivo Nazionale, riunito a Roma ilObiettivo dell'osservatorio - si legge nel documento finale del Direttivo - èsul lavoro e delle 'morti bianche', e porre in essere i necessari correttivi per evitare al massimo i lutti che colpiscono, purtroppo, tante famiglie italiane".Centrando la discussione sul tema della riunione, i delegati del direttivo Confael hanno manifestato la necessità di una maggiore presenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro per un più incisivo controllo di tutti i cantieri ricorrendo all'uso della digitalizzazione e della necessità di assumere e aumentare l'organico degli ispettori, attualmente molto carente. Inoltre l'assise ha rimarcato la differenza, in termini di dignità, tra uomini e donne che in alcuni settori lavorativi segna ancora una forbice retributiva e uno sviluppo delle stesse carriere di lavoro, molto ampia. La parità salariale eIl Consiglio Direttivo Nazionale d'intesa con la segreteria Confederale ha chiesto al segretario generale, Domenico Marrella, di rappresentare presso il governo le preoccupazioni e le istanze della Confederazione. L'obiettivo è ottenere risposte immediate e l'inserimento nell'agenda politica di governo dei prossimi mesi la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle altre istanze emerse nel corso del dibattito, nonch il