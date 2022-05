Innovatec, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e TP a 3,1 euro

Innovatec

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Il prezzo obiettivo è stato fissato a(per un upside del 43% rispetto), mentre il giudizio sul titolo è "". Gli analisti credono che il gruppo sia ben posizionato per cogliere le opportunità derivanti dagli investimenti pubblici nella transazione energetica, ma sottolineano anche che le entrate di Innovatec non dipendono troppo da iniziative governative, in quanto può contare su un. "Il vero potenziale di Innovatec deve ancora essere scoperto, soprattutto per la sua posizione di leadership in mercati in crescita", si legge nella ricerca.Tra i punti di forza della società, vengono citati: l'accesso a un, trainato dagli investimenti del Green Deal europeo e dal NextGenerationEU; un modello di business distintivo, che fa leva su un asset base nei settori ambiente/economia circolare e sul know-how nell'efficienza energetica; un'; un'azienda "", che accresce la sostenibilità dei clienti con una governance ben definita.Tra i punti deboli, vengono citati: unanel segmento dell'efficienza energetica residenziale e laper supportare i piani di espansione. Allargando lo sguardo al settore, viene evidenziata una transizione dell'Italia verso le energie rinnovabili più lenta rispetto ad altri paesi dell'UE, oltre che un numero crescente di concorrenti nella produzione di pannelli solari, nello smaltimento dei rifiuti e negli impianti di trattamento delle acque.TP ICAP Midcap si aspetta che la società chiuda l'anno condi 276,4 milioni di euro, undi 39,7 milioni di euro e undi 28 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2023, rispettivamente, a 320,3 milioni di euro, 46 milioni di euro e 32,4 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi per 370,5 milioni di euro, un EBITDA di 55,1 milioni di euro e un EBIT di 39,3 milioni di euro.