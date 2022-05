Royal Mail, outlook incerto a causa della disputa salariale con sindacato

Royal Mail

(Teleborsa) -, la più importante azienda postale britannica (che controlla anche GLS), ha chiuso l'anno fiscale al 27 marzo 2022 conpari a 12.712 milioni di euro, in aumento dello 0,6% rispetto all'anno fiscale precedente. L'è stato di 758 milioni di sterline, in crescita dell'8% rispetto all'anno prima e leggermente al di sotto delle aspettative medie del mercato di 771 milioni di sterline, con i risparmi sui costi che sono stati inferiori agli obiettivi e iche si sono ridotti rispetto ai picchi dei lockdown."Sebbene nell'ultimo anno persistesse un contesto difficile, con sfide operative causate da Omicron e mercato del lavoro difficile, abbiamo continuato a vedere i venti finanziari favorevoli della pandemia, che ora si stanno dissipando - ha commentato Keith Williams, presidente non esecutivo - Abbiamo anche, come l'indebolimento del PIL e le crescenti pressioni inflazionistiche".Royal Mail ha affermato che laè una "" per il gruppo in questo anno fiscale. Il Communication Workers Union (CWU), che rappresenta più di centomila postini della Royal Mail, aveva criticato e rifiutato l'ultima offerta salariale dell'azienda e le due parti sono ora in una procedura di risoluzione delle controversie.Questa incertezza, che potrebbe portare a scioperi e interruzioni del servizio, ha mandato KO il titolo alla borsa di Londra. Seduta negativa per, che si posiziona a 300,3 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 285,7 e successiva a 271,1. Resistenza a 361,3.