Milano 16:41
45.578 +1,11%
Nasdaq 16:41
25.774 -0,42%
Dow Jones 16:41
48.922 -0,30%
Londra 16:41
10.215 +0,43%
Francoforte 16:41
24.572 +1,08%

Royal Caribbean Cruises scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
Royal Caribbean Cruises scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che passa di mano in perdita del 5,62%.
Condividi
```