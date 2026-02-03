Milano 17:35
Carta docente, ANIEF chiede 100 milioni in più e estensione a personale ATA

"Argomento spinoso di questo periodo per il personale docente della scuola è anche il bonus carta docente. È finito il mese di gennaio e il Ministero non ha ancora pubblicato il decreto che stanza i fondi. Ci eravamo già immaginati, come sindacato, una riduzione del
dell'importo di 500 euro per quest'anno. Il problema è che attualmente manca proprio il decreto: viene disatteso il decreto scuola del 2025 che diceva che le modalità dovevano essere espresse dal Ministero entro la fine di gennaio. Cosa che non è avvenuta". È quanto afferma Stefano Cavallini, segretario generale Anief.

"Come sindacato – prosegue Cavallini – noi chiediamo 100 milioni di euro in più per non diminuire l'importo di 500 euro della carta docente e per estendere la carta docente anche al personale Ata che non ha nessun bonus per la formazione".

