New York: giornata negativa in Borsa per Royal Caribbean Cruises

seconda più grande compagnia di crociere al mondo

Royal Caribbean Cruises

S&P-500

Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,53% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 336,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 321,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 352,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)