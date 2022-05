Draghi a studenti: anno prossimo spero stop a mascherina

(Teleborsa) - "Spero che l'anno prossimoE' quanto ha affermato il Premierincontrando gli studenti in una scuola a Sommacampagna, in provincia di Verona. "So quanto avete sofferto, alla vostra età è importante stare insieme. Gli insegnanti vi aiutano ad avere consapevolezza, assieme ai genitori, ma anche i vostri amici. Stare insieme aiuta a capire chi siete, con amore, con bontà, con allegria. Vi dovete divertire".In particolare Draghi ha incontrato una classe, lache nelle scorse settimane aveva inviato una serie di lettere a palazzo Chigi a lui indirizzate, per chiedere spiegazioni sulla guerra. Draghi nella scuola è stato accolto dalla dirigente scolastica"Quel che si deve fare è cercare la pace, far in modo che i due smettano di sparare e comincino a parlare.ha poi spiegato Draghi. "A Putin ho detto - ha aggiunto - 'la chiamo per parlare di pace', e lui mi ha detto 'non è il momento'. 'La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco', 'non è il momento'. 'Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate?', 'Non è il momento'. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il presidente Biden; solo da lui Putin vuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse. Il suggerimento ha avuto più fortuna perché i loro ministri si sono sentiti", ha concluso.Guidare un Paese in un momento difficile è responsabilità, ha concluso Draghi prima di recarsi in visita adeponendo una corona d'alloro al Mausoleo, che ricorda le vittime della prima e della terza guerra di indipendenza Italiana (1848 e 1866) . L'Ossario custodisce le spoglie dei soldati che facevano parte delle truppe del regno d'Italia e quelle dell'Impero Austriaco, quest'ultimo composto anche da soldati veneti,