Exor, Ajay Banga nuovo Chairman. John Elkann resta CEO

(Teleborsa) - Il CdA di, la holding della famiglia Agnelli, ha deliberato di, fino ad ora rivestiti entrambi da John Elkann., Senior Non-Executive Director del board con effetto immediato. Banga è in CdA da maggio 2021 e di recente ha ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato per la governance ambientale, sociale e aziendale di Exor. John Elkann continuerà a garantire la leadership esecutiva della società nel suo ruolo di amministratore delegato.Banga è stato per più di un decennio presidente e CEO della società globale di dati e pagamenti, guidando l'azienda attraverso una trasformazione strategica, tecnologica e culturale. Ha anche fatto parte dei consigli di amministrazione di Kraft Foods e. Oggi è, una delle principali società di private equity a livello mondiale, ed è anche direttore indipendente di Temasek, la società di investimento globale con sede a Singapore."In qualità di membro del nostro consiglio, Ajay condivide la nostra missione, che è quella di costruire grandi aziende - ha commentato John Elkann - La sua responsabilità aggiuntiva come presidente. Questo allineerà anche il modello di governance di Exor a quello delle nostre aziende, permettendomi di concentrarmi sulla nostra prossima fase di sviluppo".Il CdA ha deliberato anche una serie di nuove nomine nei comitati della società, composti esclusivamente da amministratori indipendenti. L'è composto da: Laurence Debroux (presidente), Ajay Banga e Marc Bolland. Ilda: Marc Bolland (Presidente), Axel Dumas e Melissa Bethell. L'da: Ajay Banga (presidente), Melissa Bethell e Laurence Debroux.