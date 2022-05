Lavoro, Orlando: domani protocollo con Bianchi su sicurezza PCTO

(Teleborsa) - "Ilsoprattutto a fenomeni connessi con le dinamiche contrattuali elusive delle tutele dei lavoratori". Lo ha sottolineato nel corso del Question time alla Camera il ministro del Lavoro,"Stiamo definendo interventi normativi per l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese, in modo da valorizzare le aziende che investono suha annunciato il ministro che ha spiegato come il governo stia anche "lavorando a un intervento, a fini antielusivi, in materia di responsabilità solidale per le imprese con assetti proprietari coincidenti". Accanto a questi interventi di carattere regolatorio, "occorre promuovere il dialogo tra tutti gli attori coinvolti per definire, in maniera condivisa, protocolli di comportamento e di azione, al fine di favorire un continuo adeguamento dei presidi di sicurezza e di accrescere l'attrattività del lavoro sicuro e regolare. In questa prospettiva, il Ministero del lavoro sta promuovendo protocolli di intesa tra le parti sociali, per ilOrlando ha anche annunciato che "grazie al supporto di Inl e Inailproprio domani un protocollo nazionale finalizzato adla formazione alla sicurezza dei giovani nei percorsi di orientamento al lavoro".La sicurezza di tutti i lavoratori, e anche degli studenti che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro, è una priorità del mio ministero sulla quale mi preme particolarmente insistere. Proprio per questo con il ministero dell'Istruzione, abbiamo istituito un tavolo tecnico per la definizione di un protocollo sulla salute e sicurezza dei giovani nei", ha concluso Orlando.