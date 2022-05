Big tech, le "Faang" inquinano più del Portogallo e della Grecia

Facebook

Amazon

Apple

Netflix

Google

(Teleborsa) -ormai conosciute con l'acronimo- hanno consumatodel Portogallo e della Grecia. Una performance decisamente non rispettosa per l'ambiente. E' quanto emerge dall'osservatorio Esg Karma Metrix, presentato da AvantGrade.com in vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente.L'energia consumata dalle cinque big statunitensi per mandare avanti data center è pari a(MWh), più elevata(48,4 milioni MWh)(46,2 milioni MWh) e quasi come la Romania (50 milioni MWh)., dal 2018 al 2020, il consumo di energia è, passando da 16,6 a 49,7 milioni MWh. Nello stesso arco temporale le cinque aziende hanno emesso, con un aumento del 17%, superando le emissioni della Repubblica Ceca (92,1)2020.che in questi tre anni hanno dato segnali positivi di, grazie al maggior uso delle fonti energeticheed alla ricerca attiva dinei loro data center". Il report, infatti, cita il Global Carbon Project secondo cui, se Internet fosse una nazione, sarebbe la quarta più inquinante al mondo.