Sprint di Interpump, vola in vetta al FTSE MIB

Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

FTSE MIB

Interpump

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,05% accelerando i guadagni della prima parte della seduta. Il titolo, infatti, a meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni, sulla borsa milanese, si colloca in cima alle big del principale paniere FTSE MIB.Di recente la società ha annunciato un buy-back di 1.000.000 di azioni proprie . Nei giorni precedenti Interpump aveva svelato numeri in crescita nel primo trimestre e mostrato ottimismo per i tre mesi successivi.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43,92 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 42,02. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 45,82.