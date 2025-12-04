Milano 10:33
Pioggia di acquisti su STM, titolo in pole nel FTSE MIB
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per STMicroelectronics che mostra un guadagno del 3,17% sui valori precedenti, collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.

A dare linfa alle azioni contribuisce la spinta generale sull'intero comparto dei titoli tech dell'ipotesi di una quotazione di Anthropic a Wall Street.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda italo-francese di semiconduttori rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le implicazioni di breve periodo di STMicroelectronics sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 21,84. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 22,56.
