Amplifon, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

Amplifon

società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2022 ha comunicato di aver, dal 23 al 26 maggio 2022, complessivamente, pari allo 0,071% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 32,050 euro per azione, per unpari aIn riferimento alla stessa delibera la Società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del Piano di Performance Stock Grant 2011-2020 e Piano di Performance Stock Grant 2014-2021 per un totale di 13.786.133 azioni.Al 26 maggio Amplifon detiene 2.559.367 azioni proprie, pari all'1,131% dell'attuale capitale sociale e allo 0,793% del capitale sociale in diritti di voto.Intanto, a Milano, seduta negativa per lache si posiziona a 31,99 euro, con una discesa del 2,23%.