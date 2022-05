Cassa Servizi Energetici e Ambientali, Corte Conti approva gestione 2020

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti dellaha approvato la relazione sulla gestione 2020 della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), operante nella riscossione dei servizi di energia elettrica, gas e acqua.L’esercizio si è chiuso con un utile di 633.691 euro, in crescita del 56,3% sul 2019, per l’aumento del valore della produzione e, in particolare, per i contributi versati dalle imprese, passati dai 6.394 milioni del 2019 ai 6.553 del 2020.Per mitigare le conseguenze di disagio economico generalizzato determinate dalla pandemia, come l’innalzamento del tasso di morosità degli utenti, è stato istituito presso l’ente un conto emergenza Covid, con compensazione a carico del bilancio dello Stato delle riduzioni tariffarie apportate anche in favore delle imprese in difficoltà.L’aumento 2020 del costo complessivo del personale proprio e la speculare diminuzione di quello in distacco e a tempo determinato sono legati al completamento, nel 2019, del piano delle assunzioni ed alla