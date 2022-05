Inflazione Italia impenna a maggio su massimi dal 1986

(Teleborsa) -, dopo il rallentamento di aprile, portandosi(quanto era al 7%). Un dato che si confronta con il 6% del mese di aprile e risulta superiore alle attese del mercato che indicavano un 6,2%.E' quanto comunica l', secondo cui,i prezzi al consumo hanno registrato unache si confronta con un +0,5% atteso ed un +04% precedente.Ad innescare la spirale inflazionistica concorrono ancora glii (la cui crescita passa da +39,5% di aprile a +42,2%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +29,8% a +32,4), che secondo l'Istituto statistico hai, i cui accresciuti costi di produzione si riverberano sulla fase finale della commercializzazione.Accelerano infatti i prezzi al consumo di quasi tutte le altre tipologie di prodotto, con glilavorati (da +5,0% a +6,8%) che fanno salire di un punto la crescita dei prezzi del cosiddettodal 5,8%, come(quando fu +7,2%). In accelerazione anche i prezzi dei(da +2,4% a +4,4%) e dei Servizi relativi ai(da +5,1% a +6,0%).Pertanto,, al netto degli energetici e degli alimentari freschi,dal 2,4% e quella al netto dei soli beni energetici a +3,7% da +2,9%.Su base annua accelerano sia i prezzi dei(da +8,7% a +9,7%) sia quelli dei(da +2,1% a +3,1%); rimane stabile, quindi, il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (-6,6 punti percentuali come ad aprile).per l’indice generale e a +2,5% per la componente di fondo.Secondo le stime preliminari,dei prezzi al consumo (IPCA) registra un aumento su base mensile dello 0,9% e(da +6,3% nel mese precedente).